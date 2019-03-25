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-KARTAL'DA YENİ BİNALAR İÇİN İLK TEMEL ATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 14:18 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA Kartal'da çökmenin ardından yıkılan binaların yerine yapılacak apartmanlar için temel atıldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA
Kartal'da çökmenin ardından yıkılan binaların yerine yapılacak apartmanlar için temel atıldı.
Kartal, Sema Sokak'ta 6 Şubat'ta Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle 21 kişi hayatını kaybetti. Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde bulunan 7 riskli binanın da kısa süre sonra yıkıldı. Yıkılan binaların yerine yenileri için temel atılmaya başlandı. Hafriyat çalışmalarının ardından ilk temel atıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Temel atma çalışmaları (HAVADAN)
-İnşaat alanından görüntü
-Hafriyat çalışmasından görüntü
-Temel atma görüntüsü
-İnşaat şefi Oktay Yıldız ile röp
-İnşaat temsilcisi Cumhur Yücel ile röp
-Genel ve detay görüntüler

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