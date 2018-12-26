Kartal'da yerinde dönüşüm yapıldı

İSTANBUL,(DHA)-KARTAL Belediyesi tarafından, 'Dönüşümde Kartal Modeli' ile yerinde dönüşüm çalışmaları yapıldı. Gerçekleştirilen yıkım töreninde konuşan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, dönüşüm konusunda bakanlığın kendilerini örnek gösterdiğini söyledi. Kartal Belediyesi’nin depreme dayanıksız, ekonomik ömrünü tamamlamış binaların depremlerde can ve mal kaybına neden olmaması için uyguladığı “Deprem ve Yerinde Dönüşüm Projesi” çerçevesinde konutlar yenilenmeye devam ediyor. YIKIM TÖRENİYLE DÖNÜŞÜM İÇİN İLK ADIM ATILDI Kartal'da “Deprem ve Yerinde Dönüşüm” çalışmaları kapsamında bu kez Orhantepe Mahallesi Kampyolu Caddesi’nde yer alan 12 bin 540 ada 2 parsel üzerine kurulu 5’er kattan oluşan 4 bina ve toplam 80 bağımsız bölümden oluşan Eczacıbaşı Sitesi, yapılan yıkım töreniyle dönüşmek için ilk adımı attı.Törene Başkan Altınok Öz’ün yanı sıra mahalle ve site sakinleri katıldı. “DÖNÜŞÜM KONUSUNDA BAKANLIK BİZİ ÖRNEK GÖSTERİYOR” Yıkım töreninde konuşan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz,“Türkiye’de kentsel dönüşümü Kartal Belediyesi’nden daha başarılı yapan bir belediye yok. Bu konuda hiç mütevazı olamayız. Bakanlık da bizi örnek gösteriyor. Bu noktaya gelmemizi sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. “BU SİTEDE ACI VE TATLI ÇOK HATIRAMIZ VAR” Uzun yıllar Eczacıbaşı Sitesi’nde yaşayan 72 yaşındaki Neslihan Mısırlıoğlu, "Bu eve geldiğimde kızım 1 ben de 35 yaşındaydım. Çocuklarım bu evde evlendi. Acı ve tatlı o kadar çok hatıramız var ki anlatamam. Binanın üçüncü katına kiracı olarak geldik ve sonra dördüncü bloktan daire aldık. Ama tabi ki geri dönüşümden memnunuz. Bu evler eski yapılar olduğu için tehlike arz ediyordu. Binamızda çatlaklar vardı. Çok şükür Allah bu günleri gösterdi”

