Kartal’da yıkılan binada ölen Nuriye ve Ahmet Söğüt’ün cenazesi Adli Tıp’tan alındı

Kartal’da yıkılan 8 katlı binanın enkazından cenazeleri çıkarılan Nuriye ve Ahmet Söğüt’ün cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alındı.
8 katlı Yeşilyurt Apartmanı’nın yıkılmasının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu’na getiriliyor. Enkaz’dan cenazeleri çıkarılan vatandaşlar yapılan burada yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim ediliyor. Yıkılan binada hayatını kaybeden Nuriye ve Ahmet Söğüt’ün cenazeleri aile yakınları tarafından teslim alındı. Cenazelerin ikindi namazının ardından Kartal Cevizli’de kılınacak namazın ardından defnedilmesi bekleniyor.
Başından vurulmuş halde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...
Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş
Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
'Suudi Arabistan Türkiye'yi engelledi'
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti
Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum