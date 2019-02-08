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Kartal’da yıkılan binada ölen Nuriye ve Ahmet Söğüt’ün cenazesi Adli Tıp’tan alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 12:22 | Son Güncelleme

Kartal’da yıkılan 8 katlı binanın enkazından cenazeleri çıkarılan Nuriye ve Ahmet Söğüt’ün cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alındı.8 katlı Yeşilyurt Apartmanı’nın yıkılmasının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu’na getiriliyor.

Kartal’da yıkılan 8 katlı binanın enkazından cenazeleri çıkarılan Nuriye ve Ahmet Söğüt’ün cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alındı.
8 katlı Yeşilyurt Apartmanı’nın yıkılmasının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu’na getiriliyor. Enkaz’dan cenazeleri çıkarılan vatandaşlar yapılan burada yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim ediliyor. Yıkılan binada hayatını kaybeden Nuriye ve Ahmet Söğüt’ün cenazeleri aile yakınları tarafından teslim alındı. Cenazelerin ikindi namazının ardından Kartal Cevizli’de kılınacak namazın ardından defnedilmesi bekleniyor.

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