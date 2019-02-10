Kartal’da yıkılan binanın yanındaki binada yıkıma başlandı

Kartal’da yıkılan binanın yanındaki binada kontrollü yıkım başladı. Yıkım havadan da görüntülendi.
Kartal’da yıkılan binanın yanındaki binada da tehlike arz etmesi nedeniyle yıkım kararı alındı. Çevre Bakanı Murat Kurum’un duyurduğu karar sonrası alana çok sayıda iş makinesi getirildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınmasının ardından ekipler yıkıma başladı. Öte yandan yıkımın ilk anları havadan da görüntülendi.
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