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Kartal'da yıkımına başlanan 10 katlı apartman sakini konuştu- özel

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 23:35 | Son Güncelleme

KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın, çökme tehlikesi nedeniyle yıkımına başlandı.

Ali Kerem BENGİ-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın, çökme tehlikesi nedeniyle yıkımına başlandı. Akşam saatlerinde başlayan ve bir süre sonra ara verilen yıkımın sabah tekrar başlayacağı öğrenildi.

Yeşilyurt Apartmanının çökmesinin ardından, çökme tehlikesi olduğu belirlenen 10 katlı Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. Apartman sakinlerinin itfaiye asansörüyle çıkıp sadece değerli eşyalarını almalarına izin verilmişti.

Yunus Apartmanı sakinlerinden Şükriye Durmaz "Burada ben 4 yıldır oturuyorum. Binada güvende olduğumu zannediyordum. Meğerse bir bombanın üzerinde oturuyormuşuz, haberimiz yokmuş. Bundan bir ay önce binada toplantı yapılmıştı. Diğer komşular tarafından dille getirildi. Binamızın kolanlarında 'çatlaklar falan var' dediler. Şimdi yan binamız yıkıldığı için bizim binamızın hasarı daha da çok oldu. Belki de bizim binada birlikte yıkılacaktı, daha da bir faciaya olacaktı. Çok üzgünüz yandaki komşularımızdan 21 kişi öldü. Yaralılar var. Çok üzgünüm ben tek başıma yaşıyorum. Burası zaten 3 kat için ruhsat vermişler. Bende 9 katta oturuyordum. Bugüne kadar iyiydik ama Çarşamba günü yaşanan olay hepimizi mahvetti. Şuanda çok üzgünüz binamız yıkılıyor ama biz sadece izliyoruz. İçeriye girip değerli şeylerimizi almak için bir 5 dakika zaman verdiler. Bütün anılarımız resimlerimiz hatıralarımız kaldı. Çok üzgünüz ama tabi diğer apartman çökünce ölenler olunca biz şükür ediyoruz. Bunun için de çok üzgünüz yani diyecek bir şey yok çok üzgünüz " dedi.

Ekiplerin yıkım çalışmalarına sabahın erken saatlerinde devam edileceği öğrenildi.

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