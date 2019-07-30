HABER

Kartal'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 17:41 | Son Güncelleme

KARTAL'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kartal'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza saat, 16.15 sıralarında Balıkesir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 YP 56 85 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ilk önce 34 SG 2411 plakalı otomobile ardından da O7 GNH 9734 plakalı otomobile çarpıp yolun karşısına geçti. Otomobil Uğurmumcu istikametinden gelen 34 LLF 465 plakalı servis aracına çarpıp, durdu. Kazada araçlarda bulunan 1'i hamile kadın ikisi çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(FOTOĞRAF)

Kartal'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralıKartal'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralıKartal'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralıKartal'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Ailesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son haliAilesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son hali
Gazze’de Filistin Milli Giysiler Günü kutlandıGazze’de Filistin Milli Giysiler Günü kutlandı
CHP'den 'Salda'ya dokunma' eylemiCHP'den 'Salda'ya dokunma' eylemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Bakan açıkladı! 6 Ağustos'ta ödenecek

Bakan açıkladı! 6 Ağustos'ta ödenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! AYM'den barış bildirisine imza atan akademisyenler kararıyla ilgili açıklama

AYM'den 'barış bildirisi' kararıyla ilgili açıklama

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

En az 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Pençe Harekatı'nda son durum: Sayı 76'ya yükseldi

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.