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Kartal’daki 7 katlı binanın çökme anı kameralarda

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 18:03 | Son Güncelleme

Kartal Bankalar Caddesi üzerinde 7 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çöktü.

Kartal Bankalar Caddesi üzerinde 7 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çöktü. Binanın çökme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kartal Bankalar Caddesi üzerinde 7 katlı bina bilinmeyen bir nedenden çöktü. Binanın çökme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bina büyük bir gürültüyle çöküyor ve etrafı toz bulutu sarıyor.

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