Kartal’daki 7 katlı binanın çökme anı kameralarda

Kartal Bankalar Caddesi üzerinde 7 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çöktü. Binanın çökme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kartal Bankalar Caddesi üzerinde 7 katlı bina bilinmeyen bir nedenden çöktü. Binanın çökme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bina büyük bir gürültüyle çöküyor ve etrafı toz bulutu sarıyor.

