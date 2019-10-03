Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı C blok -1’inci katında duruşma çıkışı sonrası iki grup arasında tekme tokatlı, sandalyeli kavga çıktı. Kavgada sandalyeler havada uçuşurken, kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti.
Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı C blok -1’inci katında duruşma çıkışı sonrası iki grup arasında tekme tokatlı, sandalyeli kavga çıktı.
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Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı C blok -1’inci katında duruşma çıkışı sonrası iki grup arasında tekme tokatlı, sandalyeli kavga çıktı. Kavgada sandalyeler havada uçuşurken, kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti.
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