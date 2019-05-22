Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda yangın -1

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL ,(DHA)- KARTAL'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın zemin katındaki postanede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafıdan kısa sürede söndürüldü.

Olay saat 07.00 sıralarında Kartal İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın zemin katındaki postanede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında postaneden çıkan dumanları fark eden adliye çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Ekipler yapılan çalışmaların ardından adliyeden ayrıldı. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

