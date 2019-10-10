Kartal’daki Anadolu Adliyesi önünde silahlı kavgaya ilişkin Başsavcılıktan açıklama

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayının arkasındaki cadde üzerinde duruşma öncesinde gruplar arasında silahlı kavga çıktı. 2 kişinin ağır yaralandığı kavgaya ilişkin, 8 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin Başsavcılık, yazılı basın açıklaması yaptı.

Olay, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayının arka tarafında bulunan Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesinde “hakaret” ve “tehdit” suçlarından davası olan taraflar duruşma öncesinde adliye önünde karşılaştı. 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

2 kişi ağır yaralı

Kavga sırasında bir kişi, silahını çıkararak ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi silahla yaralandı. Ağır yaralanan şahıslar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yazılı açıklama

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Davut D. ve Zülküf D. adlı şahısların Tekin Ö. adlı şahsa yönelik işledikleri iddia olunan tehdit ve hakaret suçlarından açılan ve İstanbul Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesince görülen kamu davasının ilk duruşmasının 10 Ekim 2019 günü itibarıyla yapıldığı anlatıldı.

Davanın tarafları arasında daha önce gerçekleşen araç alışverişinden dolayı husumet bulunduğu belirtildi. Duruşmadan önce adliye önünde karşılaşan Davut D., Zülküf D., Kenan D., Cesim D., Ömer D.,Kasım D. ve Mehmet D. ile Tekin Ö., Metin Ö. arasında kavga başladığı bilgisine yer verildi. Kavga esnasında Kenan D.’nin ateşli silah kullanarak Tekin Ö. ve Ahmet A. adlı şahısları yaraladığı, her iki şahsın durumunun ağır olduğu kaydedildi.