HABER

Kartal'daki bina çökmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 19:10 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - "Şu ana kadar hayatını kaybeden 15 vatandaşımız oldu, 14 vatandaşımızın tedavileri devam etmekte"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken binada 15 kişinin hayatını yitirdiğini, 14 vatandaşın tedavilerinin de sürdüğünü bildirdi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralıları ziyaret eden Koca, başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Koca, hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 15 olduğunu belirterek, "14 vatandaşımızın tedavileri devam etmekte. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımız için de acil şifalar diliyorum. 14 yaralı vatandaşımızdan biri taburcu edildi, 13 vatandaşımızın halen hastanede tedavileri devam etmektedir." dedi.

13 hastanın 7'sinin yoğun bakımda, 6'sının ise servislerde olduğunu dile getiren Koca, yaralılardan Adem Alemdar, Tayyip Mahmut Alemdar, Ali Alemdar, Leyla Yaman, Hüsniye Yaman, Nazan Tekgöz, Adile Oral, Güler Yılmaz'ın genel sağlık durumlarının iyi olduğunu, Mert Aydın, Azra Havva Tekgöz, Ali Efendioğlu ve Bahriye Aktar'ın genel durumlarınınsa orta ile kötü arasında olduğunu, tedavi ve takiplerinin sürdüğünü anlattı.

Koca, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören ve genel durumu iyi olan bir hastanın da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirileceğini söyledi.

- "3 dakika sonra ambulanslarımız olay yerinde oldu"

Koca, olayın iki gün önce 15.59'da yaşandığını, ambulansların ise 16.02'de olay yerinde olduğunu belirterek, sözlerini, "Hem 112 Sağlık Servisimiz, hem UMKE, hem de AFAD ekibi, hastanelerimizdeki doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız bu süreçte yoğun, fedakarca, gayret gösterdi. Halen göçük çalışmaları devam etmekte. Umudumuz vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılması. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, Allah bir daha bu tür acılar yaşatmasın." diye tamamladı.

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
Çavuşoğlu'dan BM'nin Kaşıkçı cinayeti raporu açıklamasıÇavuşoğlu'dan BM'nin Kaşıkçı cinayeti raporu açıklaması
Şehidin anne ve babası, şiir okuyan Feyza Nur'u bağrına bastıŞehidin anne ve babası, şiir okuyan Feyza Nur'u bağrına bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bina çökmesi Kartal Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de yaya ölümleri azaldı

İzmir'de yaya ölümleri azaldı

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi! Trafik kilit

İntihar girişimi trafiği kilitledi!

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı: Birdenbire pat diye bir ses geldi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.