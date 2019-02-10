Kartal'daki bina çökmesi

İSTANBUL (AA) - Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal'da çöken binanın enkazından çıkarılan yaralıların 7'sinin yoğun bakımda tedavi edildiğini belirterek, "Bunlardan 2'sinin durumu oldukça ciddi, oldukça ağır. Yoğun bakımda tedavi edilen diğer 5 hastamızın durumu daha iyiye gidiyor. Genel durumları orta düzeyde. Herhangi bir problemleri yok." dedi.

Prof. Dr. Demirhan, hastanede tedavilerine devam edilen yaralıların sağlık durumlarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hastanenin multidisipliner ekiplerin oluşturduğu, travma, acil gibi konularda oldukça deneyimli bir merkez olduğuna işaret eden Demirhan, kazanın olduğu andan itibaren 112 Acil Sağlık Hizmetleri aracılığıyla hastaneye 13 yaralının getirildiğini, bu vatandaşların da tedavisinin ciddi şekilde devam ettiğini aktardı.

Başhekim Demirhan, yaralılardan 6'sının servis takibinde olduğunu ifade ederek, tedavilerinin ortopedi, nefroloji, göğüs, plastik ve beyin cerrahi ekipleri tarafından multidisipliner şekilde gerçekleştirildiğini dile getirdi.