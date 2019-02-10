Kartal'daki bina çökmesi

İSTANBUL (AA) - Kartal'da çöken 7 katlı binanın enkazında arama ve kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda 6 Şubat'ta meydana gelen bina çökmesi sonrasında bölgede çalışmalarını sürdüren uzman ekipler, caddedeki binaların kolonlarından numune alarak inceleme yapıyor.
Ayrıca enkaz altında kalan 34 ZR 7403, 34 BHJ 205 ve 34 GE 21 67 plakalı otomobiller iş makineleriyle bulundukları yerden çıkarıldı.
Hasar gören otomobiller, çekicilerle olay yerinden götürüldü.
Enkazdaki arama ve kaldırma çalışmaları sürüyor.
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