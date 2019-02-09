Kartal'daki bina çökmesinde yaşamını yitirenler son yolculuğuna uğurlanıyor

- "Buradan çıkarılması gereken birçok ders var"

Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, şehadete ulaşan meyyit ve meyyitelere Allah'tan rahmet diledi.

Buradan çıkarılması gereken birçok ders olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şu an musallada bize bir va'z u nasihatte bulunuyorlar. Buradan bizim de nasibimizi almamız lazım. Adımlarımızı da buna göre atmamız lazım. Temenni ediyorum ki biz buradan va'z u nasihati alıp, geleceğimizi de buna göre inşallah tayin ederiz, belirleriz. Diyanet İşleri Başkanımız sizlerden zaten helallikleri aldı. Hakkımızı helal ettik. Rabb'im inşallah sevgili Habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri buluştursun. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Sırat-ı müstakimden bizleri ayırmasın. Allah cümlemizden razı olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından bir tabuta omuz verdi. Alemdar ailesinin fertlerinin cenazeleri, defnedilmek üzere Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığına götürüldü.

