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Kartal’daki binanın çökmesi sonucu ölen Sakaryalı genç kız defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 17:33 | Son Güncelleme

İstanbul’un Kartal ilçesinde binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Şevval Yılmaz, memleketi Sakarya’da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.İstanbul’un Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak’taki Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi sonucu ölü sayısı 17’ye yükselirken, hayatını kaybedenlerden birinin de hemşirelik öğrencisi 23 yaşındaki Şevval Yılmaz olduğu belirlenmişti.

İstanbul’un Kartal ilçesinde binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Şevval Yılmaz, memleketi Sakarya’da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul’un Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak’taki Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi sonucu ölü sayısı 17’ye yükselirken, hayatını kaybedenlerden birinin de hemşirelik öğrencisi 23 yaşındaki Şevval Yılmaz olduğu belirlenmişti. Yılmaz’ın cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Sakarya’nın Hendek ilçesine getirildi. Şevval Yılmaz için Kırktepe Mahallesi Camii’nde kılınan cenaze namazına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, arkadaşları ve çok sayıda sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrasında genç kız mahalle mezarlığına defnedildi.

"Raporlara göre havasızlıktan öldü"
Amca Adem Yılmaz yaptığı açıklamada, "Evde oturuyorduk, babası da camiye gitti. Camiden çıktı eve dönüyordu. Bir haber geldi bina çöktü diye. Annesini 4 ya da 5 saat sonra kurtardılar zaten. Kızımız anne deprem oluyor demiş. Annesi de hayır ne depremi demiş. O sırada kız kapının çıkışına doğru kaçıyor. Sonra o blokların altında kalıyor. Raporlara göre havasızlıktan ölüyor. Fazla bir darbe yok" derken, bir diğer amca Metin Yılmaz "Ben haberi alır almaz direkt İstanbul’a gittim. Yapacağımız bir şey yok, olay yerine giremiyoruz. Her türlü ihtiyacımız karşılandı. Saat 21.00 gibi gelinimizi çıkardık ama kızımı kaybettik" diye konuştu.

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