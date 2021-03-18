Kartal’daki cep telefonu hırsızlığı kamerada

Kartal’da bir nalbur dükkanına müşteri gibi giren şahıs, içeride kimsenin olmamasını fırsat bilerek iş yeri kasasının yanında duran cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonrası İ.K. isimli hırsızlık şüphelisi Kadıköy’deki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal Saraylar Caddesi üzerinde bulunan bir nalbur dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nalbur dükkanına müşteri gibi gelen İ.K. isimli şahıs dükkan içerisinde kimsenin olmadığını fark edince etrafı kontrol edip kasaya doğru yaklaştı. Kasanın yanında bulunan cep telefonunu saniyeler içerisinde cebine koyarak çalan şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası cep telefonun olmadığını fark eden işyeri sahibi güvenlik kameralarını inceleyip çalındığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde İ.K. isimli hırsızlık şüphelisi Kadıköy’de bulunan bir adreste yakalanarak, gözaltına alındı.

Öte yandan şüpheli İ.K.’nın “Hırsızlık” suçundan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

