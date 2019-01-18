Kartal'daki cinayet

Çalışma kapsamında, çalıntı aracı takibe alan ekipler, Cemil Özel'in yeğeni Emrah Y'nin Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olduğu bilgisine ulaştı. Emrah Y, dayısı Cemil Özel'in cenazesini görmek amacıyla gittiği hastanenin önünde başka bir çalıntı araçta gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın ardından Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Ergin K. ve Cemal G, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Dragos'taki bir siteden çaldığı iddia edilen ciple kaçan Cemil Özel'in (37), cipin sahibinin koruması Ergin K. ve şoförü Cemal G'nin takibi sonucunda silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Şüpheli Emrah Y'nin, 10'u "oto hırsızlığı" olmak üzere "evden hırsızlık" ve "kişi hürriyetini yoksun bırakma" gibi çeşitli suçlardan 22 kaydının bulunduğu belirtildi.

Emrah Y. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekiplerin diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

- Olay

Dragos'taki bir sitenin önüne dün çalıntı bir otomobille gelen 3 kişiden 2'si, siteden 34 UA 4089 plakalı bir cip çalarak kaçmaya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine cipin sahibinin koruması Ergin K. ve şoförü Cemal G, otomobille kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Yaşanan kovalamaca sırasında Ergin K. ve Cemal G'nin bulunduğu araçtan cipe ateş açıldı. Bunun üzerine Fethiye Caddesi ile Orhangazi Caddesi kesişiminde cip servis aracına, otomobil de cipe çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, cipin sürücü koltuğunda üzerinde başkasına ait kimlik bulunan Cemil Özel'in silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Cipin içindeki şüpheli ile diğer çalıntı aracın sürücüsü Emrah Y. ise olay yerinden kaçtı.

Cipin sahibinin koruması Ergin K. ve şoförü Cemal G, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

