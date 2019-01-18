Kartal'daki cinayet

Tutuklanan Cemal G'nin hakimlikteki sorgusunda, söz konusu kişiye kendisinin ateş etmediğini savunarak, "Biz çalınma hadisesinin ardından şoförlüğünü Ergin K'nın yaptığı araç ile önüne çıkarız düşüncesiyle hareket ettik. Bir müddet sonra araç önümüze çıktı. Ben elime silahı aldım. Korkutmak için elime almıştım. Karşı tarafın aracı bize çarpınca tak tak ses geldi. Ben ateş etmedim. Ergin K. bana kafasından kan geliyor dedi. Silahı ona doğrultmadık. Elim tetikte bile değildi." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh 3. Ceza Hakimliği şüpheli Cemal G'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, diğer şüpheli Ergin K'nın da adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Kartal'da bir kişinin çaldığı lüks cip içerisinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve Gayrettepe'teki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Ergin K. ve Cemal G'nin işlemleri tamamlandı.

- Başsavcılıktan açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kartal Orhantepe Mahallesi civarında Cemil Özel adlı şahsın ateşli silahla öldürüldüğünün ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan ilk inceleme ve araştırmalara göre bölgede ikamet eden B.D'nin evinde güvenlik görevlisi olarak çalışan şüpheli Cemal G'nin, B.D'ye ait aracı ısıtmak amacıyla park halindeyken çalıştırıp eve geri döndüğü esnada bir araçla üç kişinin olay yerine geldiği, bu araçtan inen Cemil Özel'in B.D'ye ait çalışır vaziyetteki araca binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı anlatıldı.

Durumu gören şüpheli Cemal G. ile B.D'nin şoförü olan şüpheli Ergin K'nın başka bir araçla hırsızı kovalamaya başladıkları kaydedilen açıklamada, iki aracın yan yana geldiği esnada Cemal G'nin kullandığı silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu Cemil Özel'in hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, yapılan sorgulama sonucu Cemil Özel'in hükümlü olarak kaldığı cezaevinden firar ettiğinin belirlendiği, aynı gün yakalanan şüphelilerden Cemal G'nin sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı, diğer şüpheli Ergin K. hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı bilgisi verildi.

