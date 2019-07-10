Kartal'daki cinayet davası

Olay günü söz konusu kiralık odaya, arkadaşları olan diğer sanıklar Ercan Ekici ve Mesut Vural'ın da geldiği aktarılan mütalaada, tarafların bir süre sohbet ettikleri, daha sonra dışarı çıkacakları sırada sanık Bayram Ekici'nin, sanık Mesut Vural'ın belindeki tabancayı fark ederek dışarıda sıkıntı olacağı gerekçesiyle odaya bırakmasını söylediği belirtildi.

Mütalaada, sanıklardan Bayram Ekici'nin yaşamını yitiren Aleyna Can'ın erkek arkadaşı olduğu, olaydan bir gün önce Kartal Cevizli Mahallesi'nde Konak Suite adlı yerden oda kiraladığı ve ikilinin burada kaldığı anlatıldı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Vural, tutuksuz sanıklar Bayram Ekici ve Ercan Ekici ile taraf avukatları katıldı.

Mütalaada, Ercan Ekici ile Mesut Vural'ın bir süre dışarıda gezdikten sonra akşam saatlerinde tekrar odaya geldikleri, evde sanık Bayram Ekici ile ölen Aleyna Can'ın yanına oturdukları, bu sırada Bayram Ekici'nin evde bırakılan tabancanın bozuk olduğunu söylemesi üzerine, sanık Ercan Ekici'nin tabancayı elinden alarak neresinin bozuk olduğunu sorduğu aktarıldı.

Sanık Mesut Vural'ın da bunun üzerine silahı alarak sürgüsünü düşürmeye çalıştığı sırada silahın aniden ateş aldığı kaydedilen mütalaada, tabancadan çıkan merminin Aleyna Can'ın ölümüne neden olduğu anlatıldı.

- Aralarında öldürmeyi gerektirecek husumet yok

Mütalaada, her ne kadar 3 sanık hakkında Aleyna Can'ı kasten öldürdükleri iddiasıyla dava açılmışsa da, adı geçen 3 sanık ile Aleyna Can arasında öldürmelerini gerektirecek nitelikle husumet bulunmadığı vurgulandı.

Mütalaada, sanık Bayram Ekici'nin, Aleyna Can ile gönül ilişkisinin olması, bu ilişki sürecinde zaman zaman Aleyna Can'a yönelik darp ve tehdit eylemlerinde bulunması, kimi zaman adli mercilere intikal eden bu olaylar nedeniyle sanık Bayram Ekici hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş olması hususlarının, somut olayda 3 sanığın Aleyna Can'ı kasten öldürdüklerine delalet edemeyeceği kaydedildi.