Kartal’daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Kartal sahilde 23 yaşındaki Tolga Aksünger’in başından vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Birdal Ş. ve kendisine yardım eden 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Birdal Ş., mahkeme sorgusunda, “Bana maddi ve manevi zarar vermiştir. Bunların etkisiyle kendisini yaralamak istemiştim. Tolga, ‘kafama sık, kafama sık’ deyince ben de bir anda kendimi kaybettim ve silah ateş aldı.” dedi.

Kartal Sahili’nde 26 Mart 2019 tarihinde kayalıkların üzerinde başından vurularak öldürülmüş olarak bulunan Tolga Aksünger’in (23), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinden gelen çocukluk arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Olayın ardından şüpheli Birdal Ş. ve cinayete yardım ettiği iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 4 kişi, öğle saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

“Bana maddi ve manevi zarar vermiştir”

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli Birdal Ş. ifadesinde, “Maktulle aramda yıllardır devam eden bir ilişki vardır. Bu süre zarfında bana maddi ve manevi zarar vermiştir. Bunların da etkisiyle kendisini yaralamak istemiştim. Tolga, ‘kafama sık, kafama sık’ deyince ben de bir anda kendimi kaybettim ve silah ateş aldı. Diğer şüphelilerin olayla bir alakaları yoktur. Tolga’yı yaralayacağımı bilmiyorlardı. Pişmanım.” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.