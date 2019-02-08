HABER

Kartal'daki çöken bina

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 14:39 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nda hayatını kaybeden Yıldız Gündüzoğlu'nun cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi

GAZİANTEP (AA) - İstanbul'un Kartal ilçesinde binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Yıldız Gündüzoğlu'nun cenazesi memleketi Gaziantep'te defnedildi.

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Yıldız Gündüzoğlu'nun (33) cenazesi, işlemelerin ardından memleketi Gaziantep'e getirildi.

Evli ve 1 çocuk sahibi Yıldız Gündüzoğlu'nun cenazesi, Bahaettin Nakıpoğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından, Gaziantep Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gündüzoğlu'nun eşi Tuncay Gündüzoğlu (40), cenaze namazını beklerken uzun süre eşinin tabutunun başından ayrılmadı.

Gündüzoğlu ailesinin 7 yıldır Yeşilyurt Apartmanı'nın 4. katında ikamet ettiği ve çökme sırada evde sadece Yıldız Gündüzoğlu'nun bulunduğu, 11 yaşındaki oğulları Mehmet'in dışarıda olduğu öğrenildi.

Cenaze namazına, Gündüzoğlu ailesinin yakınları, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.

Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü çöken binanın enkazından 14 kişi yaralı olarak kurtarılmış, 11 kişinin de hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
Polisler bu sefer ‘can’ kurtarmak için ‘kan’ verdiPolisler bu sefer ‘can’ kurtarmak için ‘kan’ verdi
Duyan makinesini alıp oraya koşuyorDuyan makinesini alıp oraya koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cenaze Namazı Gaziantep Kartal'da bina çökmesi Yıldız Gündüzoğlu

En Çok Okunan Haberler

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Duyan makinesini alıp oraya koşuyor

Duyan makinesini alıp oraya koşuyor

İshak Paşa Sarayı ihtişamıyla hayran bırakıyor

İhtişamı hayran bırakıyor! Topkapı'dan sonra o geliyor

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Pazar günü başkan seçilmişti, başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.