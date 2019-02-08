Kartal'daki çöken bina

GAZİANTEP (AA) - İstanbul'un Kartal ilçesinde binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Yıldız Gündüzoğlu'nun cenazesi memleketi Gaziantep'te defnedildi.

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Yıldız Gündüzoğlu'nun (33) cenazesi, işlemelerin ardından memleketi Gaziantep'e getirildi.

Evli ve 1 çocuk sahibi Yıldız Gündüzoğlu'nun cenazesi, Bahaettin Nakıpoğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından, Gaziantep Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gündüzoğlu'nun eşi Tuncay Gündüzoğlu (40), cenaze namazını beklerken uzun süre eşinin tabutunun başından ayrılmadı.

Gündüzoğlu ailesinin 7 yıldır Yeşilyurt Apartmanı'nın 4. katında ikamet ettiği ve çökme sırada evde sadece Yıldız Gündüzoğlu'nun bulunduğu, 11 yaşındaki oğulları Mehmet'in dışarıda olduğu öğrenildi.

Cenaze namazına, Gündüzoğlu ailesinin yakınları, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.

Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü çöken binanın enkazından 14 kişi yaralı olarak kurtarılmış, 11 kişinin de hayatını kaybettiği belirlenmişti.

