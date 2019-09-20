HABER

Kartal'daki çöken bina davasında tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:09 | Son Güncelleme

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada, tutuklu yargılanan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun tahliyesine karar verildi

İSTANBUL (AA) - Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin 3 sanığın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu'nun tahliyesine karar verildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu ve tutuksuz sanık Arzu Keleş Baran ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada 8 mağdur da hazır bulundu.

Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Suzan Çayır ise duruşmaya gelmedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Bursa Belediyeler Birliği’nden yeni dönem planlamasıBursa Belediyeler Birliği’nden yeni dönem planlaması
Kartal'da çöken binayla ilgili davada flaş gelişmeKartal'da çöken binayla ilgili davada flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kartal çöken bina Yeşilyurt Apartmanı

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızı PKK tarafından kaçırılan babanın acı bekleyişi... Mezarını hazırladı

Eşi Diyarbakır'da, kendisi mezar başında bekliyor...

Son dakika! Kartal'da çöken binayla ilgili davada flaş gelişme

Kartal'da çöken binayla ilgili davada flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu: Kapalı Maraş kullanıma açılacaktır

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Son dakika: Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli

Son dakika: Bodrum açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı! Kayıp bebek aranıyor

Bodrum açıklarında facia! Kayıp bebek aranıyor

İstanbul'da fuhuş operasyonu! 'Mobil Türkan' da yakalandı

'Mobil Türkan' yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.