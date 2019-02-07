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KARTAL'DAKİ ÇÖKEN BİNADAKİ KURTARMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR(EK BİLGİ VE  GÖRÜNTÜLERLE)  

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 06:30 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA Kartal'da 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiği çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA
Kartal'da 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiği çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kartal'da çöken binanın yandaki 10 katlı binanın çökme ihtimaline karşı kurtarma çalışmalarına bir süre ara verildi. Yandaki binanın çökme riskinin olmadığının anlaşılması üzerine çalışmalara yeniden başlandı.

Enkaz kaldırma çalışmalarına devam edildiği sırada kızının çöken binada olduğunu belirten bir anne olay yerine geldi. Burada ekiplerin çalışmaları izlediği sırada göz yaşlarına hakim olmadi. Öte yandan bina çökmeden önce birinci katta daireye cam takmak için gelen Volkan Balta (44) binada ayrılacağı esnada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan talihsiz Baltan'nın ailesi olay yerine gelerek burada bekleyişi sürdürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Çalışmalara devem edilmesi
-Jandarma arama kurtarma ekipleri
-Çöken binadan çıkan eşyaların ayrılması
-Annenin feryadı
-Balta'nın ailesi
-Detaylar

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