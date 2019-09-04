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Kartal'daki çöken binaya ilişkin belediye görevlilerine soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 16:54 | Son Güncelleme

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin, olayda sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle Kartal Belediyesi görevlileri hakkında soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı - Soruşturma kapsamında savcılığın talebi üzerine, binanın yapı ruhsatının düzenlendiği 1992 yılından, inşaatın kaçak katlarıyla tamamlandığı 1998 yılına kadar Kartal Belediyesi'nde görev yapan 16 şüpheli hakkında soruşturma izni verildi

İSTANBUL (AA) - Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin, olayda sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle Kartal Belediyesi görevlileri hakkında soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanının 6 Şubat'ta çökmesine ilişkin 3 kişi hakkında açılan davanın ardından, binaya yapılan kaçak katlara ilişkin yapı denetim görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kartal Belediyesi çalışanları hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Memur Suçları Soruşturma Bürosunca, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, Kartal Kaymakamlığından binanın yapı ruhsatının düzenlendiği 1992 yılından, çöktüğü tarihe kadar belediyede imardan sorumlu teknik başkan yardımcısı, imar müdürü, imar ve şehircilik müdürü, mıntıka mühendisi ve mıntıka şefi olarak görev yapan kişiler hakkında soruşturma izni verilmesini talep etti.

Kartal Kaymakamlığı ise binanın ruhsat aldığı 1992 yılından, inşaatın kaçak katlarıyla birlikte tamamlandığı 1998 yılına kadar görev yapan 16 şüphelinin isimlerini bildirerek haklarında soruşturma izni verirken, 1998 yılından sonra çalışan görevliler hakkında ise soruşturma izni vermedi.

Bunun üzerine soruşturma savcılığı, belediyenin denetleme yükümlülüğünün her zaman olduğunu belirterek binanın yapımının tamamlandığı 1998 yılından, çöktüğü tarihe kadar belediyede görev yapanlar hakkında da soruşturma izni verilmesi amacıyla İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına itirazda bulundu.

Savcılığın itiraz dilekçesinde, Kartal Belediye Başkanlığı'nın 2001 yılında binanın müteahhidi Hikmet Yeşilyurt adına bir yazı gönderdiği, yazıda binanın ruhsatına aykırı olarak 2 katın kaçak yapıldığını gösteren ibare yer aldığı, ancak belediye görevlilerinin yazıda belirtilen kaçak katlar hakkında herhangi bir yasal işlem yapmadığı vurgulandı.

Buradan gelecek sonuca göre tüm şüpheliler belirlenerek soruşturma tamamlanacak.

- Belediye çalışanlarına tali kusur verilmişti

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'ndaki Yeşilyurt Apartmanının 6 Şubat saat 15.59 sıralarında çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralı kurtarılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile yapı ruhsatının "mesuliyet alan" bölümünde sürveyan olarak görev yapan Arzu Keleş Baran'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, belediyenin ruhsat ve yapı kontrol biriminde görevli, kontrol ve denetleme yükümlülüğü bulunan belediye görevlilerinin tali kusurlu olduğu yönünde görüş bildirilmişti.

Haklarında dava açılan 3 kişinin yargılanmasına ise Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

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