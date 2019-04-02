Kartal'daki çöken binaya ilişkin iddianame

İddianamede, 1992 yılı sonlarında başlayan inşaatın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından temin edilen hava fotoğraflarına göre 1995 yılında kaçak katları da dahil olmak üzere tamamlandığının tespit edildiği, birden fazla kez olay yerinde bilirkişiler marifetiyle keşif yapıldığı, enkazın her katmanından kolon ve kirişlerden beton ve demir numuneleri alındığı ve laboratuvar ortamında bilirkişiler huzurunda numuneler üzerinde deneyler yapıldığı bilgisi verildi.

Bina yapı ruhsatının 20 Ekim 1992 tarihinde Kartal Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü tarafından bina sahibi Hikmet Yeşilyurt adına düzenlendiği belirtilen iddianamede, tüm tanık beyanlarına göre binanın Hikmet Yeşilyurt tarafından yapıldığı belirtildi.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında biri tutuklu 3 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, binanın kötü malzeme kullanımı ve inşaatın projesine aykırı olarak tamamlanması ile taşıyıcı sisteme fazlasıyla yük binmesi nedeniyle çöktüğü belirtildi.

Hikmet Yeşilyurt'un binayı ticari maksatla yaptığı ve tüm daireleri arsa tapusuyla sattığı aktarılan iddianamede, bodrum ve iki dükkanı kendisine ayırdığı ve kiraya verdiği, 16 Mayıs 2005 yılında vefatına kadar da kiraları aldığı belirtildi.

İddianamede, 1999 yılında meydana gelen deprem sonrasında kolonların bir kısmında Hikmet Yeşilyurt tarafından güçlendirme yapıldığı, güçlendirmeye ilişkin herhangi bir resmi müracaatın bulunmadığının ise Kartal Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 13 Şubat tarihinde verilen yazı cevabı ile anlaşıldığı ifade edildi.

- Bina en ve boy olarak daha büyük yapılmış

İddianamede, soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporuna da yer verilerek, sertleşmiş betondan alınan karot numuneleri test sonuçlarının uygunluk değerlendirmesinde çöken bina inşaatında kullanılan betonun gerekli basınç dayanımında olmadığı, bu durumun TS standartlarında belirtilen kriterlere uygun olmadığı anlamına geldiği belirtildi.

Proje statik hesaplarında öngörülen basınç dayanımına ve projede belirtilen kat sayısının "bodrum + zemin + 5 normal kat" olmak üzere toplam 7 katın yüküne göre ebatlandırılan taşıyıcı sistemin üzerine kaçak olarak yapılan 2 katın yükünün de ilave edilmesi sonucunda istenmeyen üzücü olayların meydana gelmesini hızlandırdığı aktarıldı.