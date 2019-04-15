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KARTAL'DAKİ İNŞAATTA ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI, TAVANA ASILI ERKEK CESEDİ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 13:32 | Son Güncelleme

Kartal'da inşaat halindeki binada, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek, elleri ve ayakları tel ve iplerle birbirine bağlanarak tavana asılmış halde bulundu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞR-Gamze ŞİMŞEK /İSTANBUL,(DHA)
Kartal'da inşaat halindeki binada, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek, elleri ve ayakları tel ve iplerle birbirine bağlanarak tavana asılmış halde bulundu. Sağlık ekipleri kişinin öldüğünü belirlerken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kartal Karlıktepe Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı inşaat halindeki binanın son katında inşaat görevlisi elleri ve ayakları tel ve iplerle bağlı olarak asılmış vaziyette bir erkek cesedi buldu. Saat 12.00 sıralarında cesedi gören görevli durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede henüz kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Polislerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-İnşaat halindeki bina
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Esnaf ile röp
-Genel ve detay

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