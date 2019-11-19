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Kartal'daki iş yeri yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 21:08 | Son Güncelleme

İş yeri sahibi olduğu belirtilen 2 şüpheli, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da, bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 çalışanın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 iş yeri sahibi tutuklandı.

Topselvi Mahallesi Saraykapısı Sokak'ta 6 katlı binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahipleri Kaan V. ile Bayram A, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu iş yerinin ruhsatsız olması, işçilerin sigortasız ve kaçak olması, işçilerin iş yerini aynı zamanda barınma yeri olarak da kullanması ve işverenlerin buna rıza göstermesi gibi gerekçelerle her 2 şüphelinin de "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelilerden Kaan V'nin hakimlikteki sorgusunda, söz konusu iş yerinde diğer şüpheli Bayram A. ile ortaklıklarının bulunduğunu belirterek, "İş yerinde 5 işçi çalıştırıyorduk. 5 işçi de yabancı uyrukludur. Ben yangının elektrikli şofbenden çıktığını duydum. Bu işçiler marangozhanede yatıp kalkmaktadır. Ölen işçilerden birisi çok yakın arkadaşımdır. Ben bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Ben de iş yerine gidip çalışıyordum." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüpheli Bayram A'nın da söz konusu iş yerini şüpheli Kaan V. ile birlikte 2 yıldır yönettiklerini ifade ederek, "Bu 5 işçinin 3'ü 20 gündür bizim iş yerimizde çalışıyordu. 2'si de yeni gelmişti. Bu yabancı işçileri ben işe aldım. Bunların çalışma izinleri yoktur. Ancak çalışma izinleri için başvurduklarını bana söylediler. Ben bunlara 2 bin 200 lira maaş verecektim. Yemeklerini de veriyordum. Çalışma izinlerini aldıktan sonra sigortalarını yaptıracaktım. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Ben iş yerimle alakalı ruhsat alamadım. İş yerim binanın sığınağı olarak gözükmektedir. Bundan dolayı ruhsat alamadım." şeklinde savunma yaptığı kaydedildi.

Kartal'da mobilya atölyesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılmış, tedavi altına alınan 6 kişiden 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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