Kartal'daki iş yeri yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da, bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 çalışanın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 iş yeri sahibi tutuklandı.

Topselvi Mahallesi Saraykapısı Sokak'ta 6 katlı binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahipleri Kaan V. ile Bayram A, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu iş yerinin ruhsatsız olması, işçilerin sigortasız ve kaçak olması, işçilerin iş yerini aynı zamanda barınma yeri olarak da kullanması ve işverenlerin buna rıza göstermesi gibi gerekçelerle her 2 şüphelinin de "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelilerden Kaan V'nin hakimlikteki sorgusunda, söz konusu iş yerinde diğer şüpheli Bayram A. ile ortaklıklarının bulunduğunu belirterek, "İş yerinde 5 işçi çalıştırıyorduk. 5 işçi de yabancı uyrukludur. Ben yangının elektrikli şofbenden çıktığını duydum. Bu işçiler marangozhanede yatıp kalkmaktadır. Ölen işçilerden birisi çok yakın arkadaşımdır. Ben bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Ben de iş yerine gidip çalışıyordum." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.