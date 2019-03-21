HABER

"Kartal’daki kayıpları projelerimizle telafi edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 17:57 | Son Güncelleme

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, İSKİ Kartal Hizmet Binasını ziyaret etti.

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, İSKİ Kartal Hizmet Binasını ziyaret etti. Taşyürek, Kartal’ın yeteri kadar vakit kaybettiğini belirterek, "Projelerimizle kayıpları telafi edeceğiz" dedi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, ziyaretleri sırasında 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.

"KARTAL AK PARTİ İLE 31 MART SONRASINA HAZIR"

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, İHH Kartal temsilcisi Dt. İlhan Ocak ve temsilcilik yetkilileri, Anatoliay Eagles MC (Anadolu Kartalları Motor Kulübü) İstanbul Temsilcilerine de ziyarette bulundu. Taşyürek, "Kartal AK Parti ile 31 Mart sonrasına hazır" dedi.

Son 10 yılın Kartal için kayıplarla geçtiğini ifade eden Taşyürek, 31 Mart yerel seçimler sonrasında gerçekleştirmeyi ümit ettiği projelerini anlattı.

Anatoliay Eagles’ı da ziyareti sırasında temsilcilik yetkililerinin dertlerini ve sıkıntılarını dinleyerek not alan Taşyürek, yerel seçimler sonrasında mazbatayı aldığı takdirde bu sıkıntıların çözüme kavuşturmayı hedeflediğini belirtti.

PARTNERBu tuzağa dikkat edin! İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri...Bu tuzağa dikkat edin! İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de (2)
Özel: CHP, siyasi idamların karşısında olduÖzel: CHP, siyasi idamların karşısında oldu

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Yüzde 22 indirim kampanyası başladı!

Yüzde 22 indirim kampanyası başladı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Diğer Haberler
Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Son dakika! Türkiye'den İslam İşbirliği Teşkilatı'na acil toplantı çağrısı

Dünyanın gözü kulağı burada olacak!

Prof. Dr. Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri çarpıtıldı

'Erdoğan’ın sözleri çarpıtıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz mesajı

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Zayıf çıkarsak Kaymakamı Valiyi sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.