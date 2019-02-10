KARTAL'DAKİ KRİZ MERKEZİNDE KALP KRİZİ GEÇİREN BİR KİŞİ ÖLDÜ

Haber: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)
Kartal'da binanın çökmesinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kriz merkezinde beklerken kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.
Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki Mert Aydın'ın yakını 51 yaşındaki Ertuğrul Kavak kriz merkezinde sabaha karşı fenalaştı. Kavak'a ilk müdahaleyi kriz merkezinde hazır bekletilen 112 ekipleri yaptı. Ertuğrul Kavak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Görüntü dökümü:
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-Kavak'ın fotoğrafı
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