KARTAL'DAKİ KUNDAKLAMA: AZMETTİRMEKTEN ARANAN KADIN GÖZALTINDA 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Kartal'da iç giyim mağazasının kundaklanmasının azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranan Ş.T. gözaltına alındı. Kartal Asayiş Büro Amirliğine bağlı polisler, Kartal'da 4 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda Ş.T. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.T. gözyaşlarını tutamadı.
Görüntü Dökümü
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-Ş.T.'nin çantası
-Ş.T.nin ekip otosuna bindirilmesi
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