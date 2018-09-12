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KARTAL'DAKİ KUNDAKLAMA: AZMETTİRMEKTEN ARANAN KADIN GÖZALTINDA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 17:28 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Kartal'da  iç giyim mağazasının kundaklanmasının azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranan Ş.T.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Kartal'da iç giyim mağazasının kundaklanmasının azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranan Ş.T. gözaltına alındı. Kartal Asayiş Büro Amirliğine bağlı polisler, Kartal'da 4 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda Ş.T. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.T. gözyaşlarını tutamadı.

Görüntü Dökümü
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-Ş.T.'nin çantası
-Ş.T.nin ekip otosuna bindirilmesi

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