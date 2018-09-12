Kartal'daki kundaklama: azmettirmekten aranan kadın gözaltında

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Kartal'da iç giyim mağazasının kundaklanmasının azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranan Ş.T. gözaltına alındı. Kartal Asayiş Büro Amirliğine bağlı polisler, Kartal'da 4 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda Ş.T. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.T. gözyaşlarını tutamadı.
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