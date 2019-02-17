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Kartal'daki riskli binalardan taşınmalar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 15:32 | Son Güncelleme

Beton kalitesinin düşük olması nedeniyle çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde bulunan ve yıkımı planlanan riskli binalardan eşya taşıma işlemleri yoğun bir şekilde devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Kartal'da yıkımı planlanan riskli binalarda yaşayan vatandaşların eşyalarını taşınmaları yoğunluk kazandı.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde bulunan ve yıkımı planlanan 8 binada yaşayan vatandaşlar, eşyalarını taşımaya devam ediyor.

Tatil günü olması sebebiyle aynı anda birçok daireden eşyalar asansörler aracılığıyla nakliye araçlarına yükleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu süreçte kiralık ev tutabilmeleri için vatandaşlara bin 500 liraya kadar kira desteği sağlarken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği aile başına 5 bin lira taşınma yardımı veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kartal Sema Sokak yıkım

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