Kartal'daki riskli binaların yıkımı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki Uzunlar Apartmanı'nın yıkımına bugün başlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, yıkım öncesi olay yerine gelerek gazetecilere açıklama yaptı.

Gürgen, bir haftada bölgede yoğun bir çalışma yapıldığını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Valiliği, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü desteğiyle bütün tahliyelerin tamamlandığını anlattı. Gürgen, "Bugün itibarıyla yıkımlara tekrar başlıyoruz. Öncelikle Uzunlar Apartmanı'ndan başlıyoruz. Sonrasında buradaki riskli binaların tamamının yıkımı gerçekleştirilecek." dedi.

TOKİ aracılığıyla proje çalışmalarının devam ettiğine değinen Gürgen, vatandaşlara da yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Gürgen, Nuri Bey Apartmanı'ndaki sürece ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Lokasyon olarak buradan biraz uzakta ama yapı olarak birbirinden hiçbir farkı yok. Lokasyon içerisindeki hemen hemen tüm binalar ne yazık ki aynı sistemin içerisinde. Zamanında yapılmış olan projeler var, o projelere uyulmadan yapılan binalar var, ne mimari ne statik açıdan. Aynı zamanda teknik şartları da sağlamayan binalar bunlar. Üstelik bu binaların kullanım aşamaları boyunca da çok da yıprandıklarını gözledik. Özellikle burada yeraltı su seviyesinin fazla olması, daha önceden burada dere yatağının olması, yağmur sularının taşkınlara sebep olması gibi sebeplerden binalarda nem kokusu var. Yapı gerçekten nem aldığı zaman betonunda yavaş yavaş çözülme başlıyor. Demirleri koruyan beton düştükten sonra arkasındaki demirlerin korozyona uğraması, paslanmasıyla artık o taşıyıcı sistemin de hiçbir özelliği kalmıyor. Yaşamış olduğumuz süreçte bunların hepsini gözlemledik."