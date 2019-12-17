Kartal'daki villadan çıkan "kedicik" konuştu

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Beyza GÜLER-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)- KARTAL'da bir villada kalan kadınlardan örgüt içinde 'Bacı ' olarak tanınan Tülay Kumaşçı DHA'ya konuştu. Villa havadan görüntülendi. Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında 1 buçuk senedir cezaevinde bulunan 77'si kadın toplam 91 kişi ev hapsiyle tahliye edildi. Grup üyelerinin ev hapsi süreçleri başladı. Birkaç arkadaşıyla birlikte kendisine ait villada oturan ve örgüt hiyerarşik yapısı içinde 'bacı' olarak tanınan İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu Tülay Kumaşçı da tahliye edilenler arasında bulunuyor. Tülay Kumaşçı, Demirören Haber Ajansı mikrofonuna açıklamalarda bulundu. "BEN KENDİ EVİMDE ÖZGÜRCE YAŞIYORUM" Tülay Kumaşçı, kendilerinin zorla tutulduklarına dair iddiaları yalanlayarak, "Biz, birbirini seven bir arkadaş topluluğuyuz, biz özgür insanlarız. 30-40 yaşlarında insanlarız. Devletimize bağlı insanlarız. Bizim zorla tutulmamız mümkün değil. Hepimiz üniversite mezunuyuz. Bir sürü yerde çalışıyoruz. Toplumda gerçekten saygı duyulan bir çevremiz de var. Biz özgürlüğünü yaşayan, aileleriyle mutlu bir hayat yaşayan özgür bireyleriz. Zaten özgür bir ülkede yaşıyoruz. Hepimiz istediğimizi yapma, iş kurma hakkına sahibiz. Mesela burası benim evim. Ben kendi evimde özgürce yaşıyorum. Kimse bana karışamaz. Zaten biz sevgiyle oluşturulmuş bir toplum olduğumuz için söylediğiniz manada bir şey olması asla mümkün değil" dedi.

"TAM TERSİ AİLELERDEN DESTEK VAR" Tülay Kumaşçı, “Yanlış bir sürü haberler var, yönlendirmeler var. Mesela otele gidenlerden bahsediliyor. Böyle bir şey asla yok. Herkes evine gitti. Zaten kamuoyunda da değişik bir algı yaratılıyor. Sanki çok fazla aile varmış gibi bizim karşımızda. Tam tersi ailelerden destek var. Çok çok az, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda aileler bu şekilde. Onlar da etki altında. Fakat biz o ailelerle de görüşüyoruz. Ben biliyorum Ayşe, annesiyle çok samimi. Çok sever annesini annesi de onu çok sever. Fakat bazı nedenlerden, etki altında kalmalardan böyle beyanlar da verebiliyorlar" şeklinde konuştu. "BEN HER ZAMAN DEVLETİMİ DESTEKLEDİM" Kumaşçı, "Ben her zaman özgür oldum. Adnan Beyle, arkadaşlarımla bulunduğum süre içinde de. Ayrıca biz devletimize bağlıyız. Devletimiz ne derse onu yapan insanlarız. Ben her zaman devletimi destekledim. Hükumeti destekledim. Arkadaşlarım da o şekilde. Bu konunun çok büyütüldüğünü düşünüyorum. Bir hapishane süreci yaşadık. Şu anda da bize bir ev hapsi takdir edildi. Biz buna da razıyız, bunu da yaşıyoruz. Biz herkes gibi normal insanlarız yani. Biraz haberlere bugün baktım, gerçekten abartılı şeyler de yazılmış. Benim buraya annem geliyor, akrabalarım geliyor, arkadaşlarımın da öyle. Hepimiz ailelerimizle mutluyuz. Birbirimizi seviyoruz" diye konuştu.