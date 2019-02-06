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Kartal'daki yaralılar hastaneye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 18:41 | Son Güncelleme

Kartal'da çöken binadan çıkarılan yaralılar hastaneye getirilmeye başlandı.

Yüksel KOÇ-İSTANBUL (DHA) Kartal'da çöken binadan çıkarılan yaralılar hastaneye getirilmeye başlandı. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.Çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Enkazdan çıkarılan yaralılar Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Görüntü Dökümü:

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
ek fotoğraflar 3//Kartal'da 8 katlı bina çöktüek fotoğraflar 3//Kartal'da 8 katlı bina çöktü
Kartal'da bina çökmesiKartal'da bina çökmesi
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