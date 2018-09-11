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Kartalın gözünden kaydedilen manzara izleyenleri büyüledi

İLGİNÇ HABERLER  | 11.09.2018 20:22 | Son Güncelleme

Kartalın gözünden kaydedilen manzara izleyenleri büyüledi

Kartalın üzerine takılan bir kamera sayesinde kaydedilen muhteşem görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.


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Anahtar Kelimeler:
Kartal sosyal medya manzara

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