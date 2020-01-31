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Kartal’ın Kuyu köpeği sağlığına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 09:33 | Son Güncelleme

Kartal’da içi su dolu kuyuya düşen yavru köpek, itfaiyenin çabası ile kurtarıldı.

Kartal’da içi su dolu kuyuya düşen yavru köpek, itfaiyenin çabası ile kurtarıldı. Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edilen köpek, sağlığına kavuşmasının ardından sahibine teslim edildi.
Olay, Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Minik bir köpeğin, içi su dolu bir kuyuya düştüğünü haber alan İtfaiye çalışanları, köpeği kuyudan çıkardı. Köpeğin kuyudan çıkartılmasının ardından harekete geçen Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise soğuktan etkilenen köpeği, tedavisinin yapılması için belediyenin veteriner hekimlerine teslim etti. Veterinerlerin ‘Kuyu’ ismini verdiği yavru köpek, gerçekleştirilen bakım ve tedavilerin ardından sağlığına kavuştu ve akabinde sahibine teslim edildi.
“Oyun oynamaya başladık bile”
‘Kuyu’nun sahibi Ali Güven, yaptığı konuşmada Kartal Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek, “Kartal Belediyesi ekiplerine ve Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’e sonsuz teşekkür ediyorum. Köpeğim ‘Kuyu’nun kurtarılması ve sağlığına kavuşması beni çok mutlu etti. Ekipler anında olaya müdahale ettiler. Veterinerler de Kuyu’yla uzun süre ilgilendi. Şimdiden tekrar oyun oynamaya başladık bile” ifadelerini kullandı.

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