Kartalkaya cehenneminden kahreden detay! Yoğun duman ve panikle eşi ve oğlundan ayrıldı: Geriye bu fotoğraf kaldı...

Bolu kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 5 otelden Grand Kartal Otel'de çıkan yangın bir faciaya dönüştü. 78 kişinin öldüğü yangında, İzmir'den tatil için bölgeye giden emlak danışmanı Müge Suyolcu ile 4'üncü sınıf öğrencisi kızı Pera Suyolcu da hayatını kaybetti. Müge Suyolcu'nun eşi inşaat mühendisi Yavuz Suyolcu (42) ile 8'inci sınıf öğrencisi oğlu Göksel Derin Suyolcu (13) ise yangından kurtuldu. Ailenin sömestir tatili fırsat bilip, özellikle kış tatilini seven çocuklarının isteği üzerine Kartalkaya'ya gittikleri öğrenildi.

Anne ve kızından geriye bu fotoğraf kaldı...

SANAT VE SİYASİLERDEN TAZİYE

Yangında yaşamını yitiren Müge Suyolcu ile kızı Pera Suyolcu'nun cenazeleri, İzmir'in Urla ilçesine getirildi. Anne ve kızı için Urla ilçesindeki İskele Yahşibey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, baba Yavuz Suyolcu, oğlu Göksel Derin Suyolcu, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, aile dostları oyuncu Cemal Hünal, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, yakınları, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olmak üzere kurum ve kuruluşlar çelenk gönderdi. Pera'nın tabutunun üstüne çiçek konuldu. Suyolcu ailesine, cenazeye katılanlar taziyede bulundu. Anne-kızın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Urla İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Anne-kızın ölümü ile ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Müge Suyolcu, eşi Yavuz Suyolcu, çocukları Pera Suyolcu ve Göksel Derin Suyolcu'nun yangın sırasında 8'inci kattaki odalarından çıkarak, birbirlerini kaybetmemek için el ele tutuşup 4'üncü kadar indikleri, burada bulunanların da dışarı çıkmaya çalışmasıyla yaşanan panik nedeniyle yoğun dumanın da etkisiyle anne ile kızının, eşi ile oğluyla birbirlerini kaybettikleri ortaya çıktı. Ayrıca anne-kızdan geriye Kartalkaya'da kayak kıyafetleriyle çektirdikleri son fotoğraf kaldı.

'BENİM MELEKLERİM SON DEĞİL'

Cenazede konuşan Yavuz Suyolcu, "Öncelikle başsavcımıza çok teşekkür ediyorum. Cenazelerimizi buraya getirmemize yardımcı oldu. Herkes için sadece bizim için değil. İkinci olarak kaymakam beye çok teşekkür ediyorum. Devletten neler beklediğimizi kaymakam beye ilettim. Şu anki hukuk, insana yakışır bir hukuk değildir. Hukuk bağımsız olmadan hukuk olmaz. Benim meleklerim son değil. Dünyanın kuralı bu. O yüzden hepiniz sorumlusunuz" dedi.

'YANGIN SIRASINDA ALARM ÇALMAMIŞ'

Olay günü Suyolcu ailesinin yaşadıklarını anlatan aile yakınlarından İsmet Özgenç, "Yangın sırasında alarm çalmamış, biri sağda biri solda olmak üzere 2 tane merdiven varmış. Duman yukarıya doğru çıkarken onlar odadan çıkıp, hep birlikte el ele 4'üncü kata kadar zor inmişler. O katta bir şeyler oluyor. Birileri çarpıyor ve elleri ayrılıyor. Babayla oğul otelden çıkmış ama yavrularım kalmış" diye konuştu.

PERA, DOKTOR YA DA MİMAR OLMAK İSTİYORMUŞ

Tatile gitmeyi çocukların istediğini dile getiren Özgenç, "Karneleri çok iyi geldi. Babası ve annesi, çocuklar kayak yapmayı çok sevdiği ve istediği için karne hediyesi olarak oraya götürdü. Pera ileride doktor ya da mimar olmak istediğini söylerdi" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır