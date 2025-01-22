Kartalkaya'da meydana gelen korkunç yangın 25 yaşındaki otel aşçısı Esra'yı da hayattan kopardı...

Kayak merkezi Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında ölen 76 kişiden 25'inin cenazesi, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kurumun önünde bekleyen aileler, büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

1 AY ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Yangında, otelde aşçı olarak çalışan Esra Nazik de yaşamını yitirdi. Akdeniz Üniversitesi Turizm Gastronomi Bölümü'nden 2022 yılında mezun olan Esra Nazik'in, bu kış sezonunda 1 ay önce yanan otelde işe başladığı öğrenildi.

"KIZIM DAHA ÇOK GENÇTİ"

Esra Nazik'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ayakta güçlükle duran baba Süleyman Nazik, "Kızım daha çok gençti" diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

'YANIYORUZ, NEREDESİNİZ'

Esra Nazik'in yakını Erhan Yıldız da "Yangından haberdar olunca birkaç yeri 'Yanıyoruz, neredesiniz' diye aramış. Ondan sonra bir daha ulaşamadık. İtfaiyeyi bilmiyorum ama birkaç yeri arayıp, 'Neden yardıma gelmiyorsunuz' diye sormuş" dedi.

Esra Nazik'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü.

(DHA)