Bolu Kartalkaya'da otel yangını! Fotoğraflar faciayı gözler önüne serdi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında hayatını kaybeden ve çok sayıda yaralanan vatandaş olduğu öğrenildi.

BİR ODADAN TÜM BİNAYA

Yangın, sabahın erken saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin bir odasında başlayan yangın tüm binayı sardı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle oteldeki tatilciler diğer otellere tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesi sürerken yangında hayatını kaybeden ve çok sayıda yaralanan vatandaş olduğu öğrenildi.

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, AA muhabirine, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.

Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Şu anda 3 vefat, 11 yaralımız var. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yangına müdahale devam ediyor." ifadelerini kullandı. Ardından yaralı sayısının 21'e yükseldiği belirtildi.