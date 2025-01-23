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  4. Kartalkaya'da yanan otele raporu veren firmayı paylaştı! "79 canın bedeli bunların üstündedir"

Kartalkaya'da yanan otele raporu veren firmayı paylaştı! "79 canın bedeli bunların üstündedir"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
23.01.2025 09:26
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Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 79 vatandaşına ağladı. Yangın faciası herkesin yüreklerini dağlarken, ortada dolaşan farklı farklı raporlar tartışma konusu oldu. Ortaya çıkan son belgede ise Grand Kartal Otel'e yeterlilik raporunu veren firmanın adı belli oldu. Konuyla ilgili olarak yapılan yorumda da "Belediye çok net bir şekilde demiş ki yetersiz. Özel şirkette bu raporu veren kim ise o ölen 79 canın bedeli bunların üstündedir" ifadelerine yer verildi.

Kartalkaya'da yanan otele raporu veren firmayı paylaştı! "79 canın bedeli bunların üstündedir"

Bolu Kartalyaka'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, 79 kişiyi hayattan kopardı. Facia ülkeyi yasa boğarken, ortaya art arda raporlar çıkmaya başladı. Son olarak gazeteci Fatih Altaylı da konuyla ilgili olarak Youtube kanalında yaptığı yayında değerlendirmelerde bulundu ve otele yeterlilik veren firmanın adını paylaştı.

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YANAN OTELE YETKİ VEREN FİRMAYI AÇIKLADI: BELEDİYE RAPORUNU GEÇERSİZ KILMIŞ, ÖZEL ŞİRKETTEN RAPOR ALMIŞ

Rapor sürecini anlatan Altaylı, belediyenin otelin talebi üzerine denetim yaptığını ve belediye tarafından yeterlilik verilmediğini vurgulayarak, "Bakmışlar ki rapor olumsuz geldi hemen dilekçe iptal, raporu geçersiz kılmış. Sonra gidip özel şirketten rapor almış. Denetim firması Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş." dedi.

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"YANLIŞ YERİ GÖZALTINA ALDINIZ, KİMSE BU FİRMA BUNU ALACAKSINIZ"

Altaylı açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

Şimdi belediye başkan yardımcısını filan gözaltına aldılar ya. Yanlış yeri aldınız burayı alacaksınız. Bu kimse bu firma... Bunu alacaksınız. Belediye çok net bir şekilde demiş ki yetersiz. Normal şartlarda turizm belgesi vermek için bu otellere; Turizm Bakanlığı bir yangın raporu istiyor olsaydı belediyeden bu belge verilmeyecekti.

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"BELEDİYE BU BELGENİN VERİLMESİNİ ENGELLEYECEK RAPORU VERMİŞ"

Belediye bu belgenin verilmesini engelleyecek raporu vermiş. Ama yetkisi dışında talep üzerine verdiği için adam bakmış ki bunu belediyeden itfaiyeden alamıyor iptal etmiş gitmiş özel bir şirkete basmış mangırı yeterliliği almış.

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"79 CANIN BEDELİ BUNLARIN ÜSTÜNDEDİR"

Özel şirkette bu raporu veren kim ise o ölen 79 canın bedeli bunların üstündedir. Niye buna gitmiyorsunuz ona gidiyorsunuz? Bu şirketin yakasına yapışın. Herkes tazminat davası açın"

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hani turuzim bakanı denetliyordu ne oldu
hadi bakam bi kurban bulacaksınız biraz daha uğraşın . bakanlığın üstüne söz söylemiş kimi bulacaksınız bakalım
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