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Kartalkaya cehenneminde kahreden detay! Kararı babasıyla telefonda almış ve 12'nci kattan atlamış

22.01.2025 11:54
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan facia sırasında otelde mahsur kalan vatandaşların dehşet anlarında yaşadıkları ise adeta bir drama... Otelde garson olarak görev yapan 25 yaşındaki Şevval Şahin'in yangın sırasında 12'nci kattan atlamadan önce babasıyla görüştüğü ve kararı babasıyla birlikte aldığı ortaya çıktı. Şahin'in durumu ise şu anda ağır...

Kartalkaya cehenneminde kahreden detay! Kararı babasıyla telefonda almış ve 12'nci kattan atlamış

Türkiye dün Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasını konuşuyor. 76 kişinin feci şekilde can verdiği yangında ihmaller zinciri gün yüzüne çıkmaya devam ederken, facia sırasında otelde olan kişilerin yaşadıkları da ortaya çıkıyor. Bartın’da yaşayan Şevval Şahin'in hikayesi de onlardan biri...

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1.5 AY ÖNCE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ

1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi’nde dün yangında 76 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başladı.

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12'NCİ KATTAN ATLADI, AĞIR YARALI

Yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12’nci kat penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Şahin’in tedavisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

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KARARI BABASIYLA TELEFONDA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞURKEN ALMIŞ

Şevval Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi facia
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