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  4. Kartalkaya’daki otel yangını için sert çıkış! Fatih Erbakan’dan sorumlulara istifa çağrısı

Kartalkaya’daki otel yangını için sert çıkış! Fatih Erbakan’dan sorumlulara istifa çağrısı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
29.01.2025 13:36
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Bolu Kartalkaya’da 36’sı çocuk, 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Skandal ihmallerin gündeme geldiği facia sonrası Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sert açıklamalarda bulundu! Erbakan, sorumluların derhal istifa etmesi ve yargı önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi. İşte detaylar…

Kartalkaya’daki otel yangını için sert çıkış! Fatih Erbakan’dan sorumlulara istifa çağrısı

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını sonrası sorumlulara sert tepki geldi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ihmali olanların derhal istifa etmesi ve yargı önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

"İHMALİ OLANLAR EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILMALI"

Faciada ihmali olan herkesin cezalandırılması gerektiğini belirten Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

“Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 36’sı çocuk 78 vatandaşımızın hayatlarını kaybetmesi, çok sayıda vatandaşımızın yaralanması, nice ailelerimizin yıkılmasıyla sonuçlanan yangın faciasından 2 gün sonra hem Bolu Belediye Başkanı’nı hem de Turizm Bakanı’nı istifaya davet etmiştik. O günkü açıklamamızda aynen şu ifadeleri kullanmıştık. ‘Bolu Kartalkaya’da korkunç ihmaller sonucu meydana gelen yangın faciası hepimizin yüreklerini dağladı. O sıcak saatlerde sadece içeriden bir canımız daha kurtarılır ümidiyle dua ederek beklemeyi tercih ettik. Facianın meydana gelmesinde ihmalleri ve kusurları olanların en ağır cezalara çarptırılmaları talebimizi ise, şimdi ifade ediyoruz.”

FATIH-ERBAKAN

"İSTİFA ETMİYORLARSA..."

Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yangına ilişkin yaptığı açıklama ile ilgili de, şunları söyledi:

“Bizim bu çağrıyı yapmamızdan sonra bugün gelinen noktada Cumhur İttifakı’nın ortağı sayın Bahçeli’nin de bizim ilk günlerde yaptığımız çağrıya yakın ifadeler kullandığını görüyoruz. ‘Otel sahibinden, İl özel idaresine, belediyeden ilgili bakanlığa kadar, vebalini kurumsal ya da kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler’ dediğini görüyoruz. Sayın Bahçeli’nin bizim talep ettiğimiz noktaya yaklaşmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Şimdi yapılması gereken bellidir. Facianın meydana gelmesinde sorumluluğu bulunanlar görevlerinden derhal istifa etmeli, etmiyorlarsa istifa ettirilmeli ve yargı önünde hesap vermelidirler” dedi.

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yangın Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan istifa genel başkanı Grand Kartal Otel
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