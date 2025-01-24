Kartalkaya'daki otel yangınında kahreden detay! Hayatını kaybedenlerin 36'sı çocuk...

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de salı gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının ardından aralarında otel sahibinin de olduğu 12 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SÖMESTR TATİLİ NEDENİYLE AİLELER ÇOCUKLARINI KAR TATİLİNE GÖTÜRDÜ

Öte yandan okulların ara tatile girmesiyle beraber aileler çocuklarını kar tatili için Kartalkaya'ya götürmüştü. Bu durum nedeniyle otelde birçok çocuk da bulunuyordu. Yangının ardından acı gerçekler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son bilgilere göre yangında en az 36 çocuk hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden çocukları isimleri ise şu şekilde:



-Alya Turan

-Vedia Nil Apak

-Nehir Sarıtaş

-Ömür Kotan

-Ayşe Maya Doğan

-Vedat Çetiz

-Mina Akişli

-Alican Boduroğlu

-Elif Nas Boduroğlu

-Eren Bağcı

-Doğa Doğan

-Mavi Doğan

-Pera Suyolcu

-Demir Tüzgiray

-Doruk Sarıtaş

-Elif Derin Yalçın

-Atlas Kaan Tokcan

-Kemal Tokcan

-Özüm Karataşlı

-Esat Çetiz

-Kerem Güngör

-Lalin Doğan

-Oya Kanpolat

-Ala Dora Türkmen

-Pelin Güngör

-Dila İnal

-Ela İnal

-Sümeyye Güner

-Bekir Sadık Gültekin

-Muhammed Selim Gültekin

-Yusuf Sinanettin Gültekin

-Alya Altın

-Defne Tüzgiray

-Sedat Çetiz

-Ela Dayı

-Buse Dayı

OTEL MÜHÜRLENDİ

Grand Kartal'da çıkan yangının ardından, önceki gün 15.30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemleri tamamlandı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespitine ilişkin de çalışma yürütüldü. Toplanan kıymetli eşyalar adli emanet deposuna gönderildi. Büyük hasar gören otel mühürlendi. Otelin ana giriş kapısına şerit çekilip mühür konuldu.