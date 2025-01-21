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  4. Kartalkaya'daki otelde can pazarı! Yardım çığlıkları kahretti... Alevlerden kaçmak için camlardan çarşafla inmeye çalıştılar

Kartalkaya'daki otelde can pazarı! Yardım çığlıkları kahretti... Alevlerden kaçmak için camlardan çarşafla inmeye çalıştılar

21.01.2025 09:10
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21.01.2025 09:10
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Kartalkaya'daki otel yangınında acı tablo sabah saatlerinde netleşti. 10 kişinin öldüğü yangında 32 kişi de yaralandı. Can pazarına dönen otelde yangın sırasında kaydedilen görüntüler ise kahretti. Dumanların arasında kalan üst kattakilerin, çarşafları birbirine bağlayarak pencerelerden sarkıttığı ve alt kata inmeye çalıştığı görülürken; vatandaşların "Nereden çıkacağız? İnemiyoruz. Yardım edin. İtfaiye yok mu itfaiye?" diye yardım istediği anlar kameralara yansıdı.

Türkiye, güne Bolu'dan gelen kahreden haberle uyandı. Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde sabaha karşı başlayan yangın, kısa sürede bütün oteli sardı. 270 kişinin konakladığı otel bir anca can pazarına döndü.

Gece saat 3.27'de başlayan yangına müdahale için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ekipler alevlerle canla başla mücadele ederken, acı tablo sabah saatlerinde netleşmeye başladı.

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YANGINDA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada Bolu'daki otel yangınında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ÇARŞAFLARI SARKITARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Yangının başladığı sırada kameralara yansıyan bir görüntü ise gündem oldu. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde dumanların arasında kalan üst kattaki vatandaşların, çarşafları birbirine bağlayarak pencerelerden sarkıttığı ve alt kata inmeye çalıştığı görüldü.

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YARDIM ÇIĞLIKLARI KAHRETTİ

Kaldıkları odalardan çaresizce pencerelere çıkan vatandaşların dışarıdakilere seslendiği "Nereden çıkacağız? İnemiyoruz. Yardım edin. İtfaiye yok mu itfaiye?" diye yardım istediği anlar ise kahretti.

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Bolu Kartalkaya'da otel yangını! Fotoğraflar faciayı gözler önüne serdi Bolu Kartalkaya'da otel yangını! Fotoğraflar faciayı gözler önüne serdi

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi
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