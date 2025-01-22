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  4. Kartalkaya'daki yangın faciasında Michelin rehberine giren Şef Eslem Uyanık hayatını kaybetti

Kartalkaya'daki yangın faciasında Michelin rehberine giren Şef Eslem Uyanık hayatını kaybetti

22.01.2025 15:04
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22.01.2025 15:04
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Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 76 canımızı yitirdik. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli olmaya başladı. Türkiye'nin canını yakan faciada Michelin rehberine giren genç aşçı Eslem Uyanık da hayatını kaybetti.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını Türkiye'nin yüreğini yaktı. Yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti. Üzücü olayda hayatını kaybedenlerin de kimlikleri belli olmaya başladı.

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GENÇ AŞÇI YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 27 yaşındaki genç aşçı Eslem Uyanık’ın da yangın faciasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

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GÖREV YAPTIĞI RESTORAN MİCHELİN REHBERİNE GİRDİ

Kayseri doğumlu olan Eslem Uyanık, aşçılık alanındaki başarılarıyla genç yaşta büyük bir kariyer inşa etmişti. Rus Dili ve Edebiyatı eğitiminin ardından Mutfak Sanatları Akademisi’nde aşçılık eğitimi alan Uyanık, İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere birçok seçkin restoranda çalışarak adını duyurmayı başardı. Uyanık’ın en büyük başarısı ise dry age balık konseptiyle adını dünyaya duyurması oldu. Uyanık'ın soğuk istasyon şefi olarak görev yaptığı restoran ise bu yıl Michelin rehberine giren restoranlar arasında yer aldı.

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CENAZESİ MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Uzman yayınlar, Uyanık’ın çalışmalarını uluslararası başarıların en önemli örneklerinden biri olarak nitelendiriyordu. Hayatını kaybeden Uyanık’ın cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip Kayseri’de toprağa verildi.

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yangın Bolu
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