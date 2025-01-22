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  4. Kartalkaya'daki yangın faciasının ilk görüntüleri ortaya çıktı! Yürek yakan yakarışlar: "Bizi kurtarın, itfaiye yok mu?"

Kartalkaya'daki yangın faciasının ilk görüntüleri ortaya çıktı! Yürek yakan yakarışlar: "Bizi kurtarın, itfaiye yok mu?"

22.01.2025 11:15
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22.01.2025 11:15
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın bir faciaya dönüştü. 76 kişinin can verdiği korkunç yangında tatil nedeniyle otelin yoğun olması da facianın boyutlarını arttırdı. Gece saatlerinde başlayan yangının ilk görüntüleri ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini açıklamıştı. Facianın boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Gece başlayan yangının ilk dakikalarının görüntüleri ortaya çıktı.

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PENCERELERDE CAN PAZARI

Yaşanan yangın faciası sırasında otelin camlarından çarşaflarla sarkarak kurtulmaya çalışan vatandaşlar, 'Bizi kurtarın!' diye bağırdı.

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Yangından kurtulanlar ise çaresizlik içinde, "İtfaiye yok mu, itfaiye!" diyerek feryat etti.

Can pazarı yaşanan anlar, dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi...

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi otel facia
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