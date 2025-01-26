HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kartalkaya'daki yangına ilişkin Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı!

Kartalkaya'daki yangına ilişkin Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
26.01.2025 22:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun tutuklandı. İşte detaylar...

Kartalkaya'daki yangına ilişkin Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve bir itfaiye personeli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

TUTUKLANDILAR!

Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

sdfds

TUTUKLU SAYISI 18'E YÜKSELDİ!

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne gönderilen Gülener, Coşkun ve Acar ile otelin iç mimarı A.B'nin savcılık sorguları tamamlandı.
İç mimar A.B. sorgusunun ardından salıverilirken, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Gülener, Coşkun ve Acar tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 18'e yükseldi.

Gazelle Otel Genel Müdürü A.D'nin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 zanlı tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Bolu kartalkaya kayak merkezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Doktorun paylaşımları gündem oldu! İstanbul'daki özel hastanede erken doğum iddiası! İnceleme başlatıldı

Doktorun paylaşımları gündem oldu! İstanbul'daki özel hastanede erken doğum iddiası! İnceleme başlatıldı

Uçaklara izin vermediler! Trump'tan o ülkeye yaptırım kararı

Uçaklara izin vermediler! Trump'tan o ülkeye yaptırım kararı

Kartalkaya'daki yangına ilişkin Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı!

Kartalkaya'daki yangına ilişkin Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı!

Fenerbahçe'ye Romulo müjdesi! İmza tarihini bile açıkladılar...

Fenerbahçe'ye Romulo müjdesi! İmza tarihini bile açıkladılar...

Fenerbahçeli yıldızlar galibiyetin ardından itiraf etti! "Jose Mourinho söylemişti!

Fenerbahçeli yıldızlar galibiyetin ardından itiraf etti! "Jose Mourinho söylemişti!

Grand Kartal Otel'in aşçısı yaşadıkları cehennemi anlattı: "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı"

Grand Kartal Otel'in aşçısı yaşadıkları cehennemi anlattı: "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.