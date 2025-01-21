Kartalkaya'daki yangında gazeteci Nedim Türkmen'e ulaşılamıyor! Ailesiyle birlikte Grand Kartal otelindeydi

Okulların tatilinin fırsat bilerek Bolu Kartalkaya'ya tatile giden vatandaşlar gece saatlerinden bu yana kabusu yaşadı. Grand Kartal Otel'de çıkan yangın büyüdü ve bir anda oteli sardı. Pencereden çarşaflarla atlayarak canını kurtarmaya çalışanların görüntüsü ise facianın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Çok sayıda ekibin müdahale ettiği olayda bakanların da bölgeye gittiği belirtildi. Şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti ve 32 kişi yaralandı. Olayla ilgili savcılık ve müfettişler de devreye girdi.
Öte yandan acı haberlerin geldiği Kartalkaya'da Sözcü yazarı Nedim Türkmen'in de olduğu belirtildi. Türkmen ve ailesi'nin Grand Kartal Otel'de olduğu bilinirken sabah saatlerinden bu yana ulaşılmaması ise korkuttu.
Yangının restoran bölümünde çıktığı düşünülüyor.
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