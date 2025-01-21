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  4. Kartalkaya'daki yangında gazeteci Nedim Türkmen'e ulaşılamıyor! Ailesiyle birlikte Grand Kartal otelindeydi

Kartalkaya'daki yangında gazeteci Nedim Türkmen'e ulaşılamıyor! Ailesiyle birlikte Grand Kartal otelindeydi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
21.01.2025 11:13
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Sabah saatlerinde tüm gözler Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'e çevrildi. Gece saatlerinde çıkan yangın otelde tatil yapan 10 kişinin canına mal oldu, 32 vatandaş ise yaralandı. Yanan otelde Sözcü yazarı Nedim Türkmen'in de olduğu ve sabah saatlerinden bu yana Türkmen'e ulaşılmadığı belirtildi.

Kartalkaya'daki yangında gazeteci Nedim Türkmen'e ulaşılamıyor! Ailesiyle birlikte Grand Kartal otelindeydi

Okulların tatilinin fırsat bilerek Bolu Kartalkaya'ya tatile giden vatandaşlar gece saatlerinden bu yana kabusu yaşadı. Grand Kartal Otel'de çıkan yangın büyüdü ve bir anda oteli sardı. Pencereden çarşaflarla atlayarak canını kurtarmaya çalışanların görüntüsü ise facianın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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10 ÖLÜ, 32 YARALI

Çok sayıda ekibin müdahale ettiği olayda bakanların da bölgeye gittiği belirtildi. Şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti ve 32 kişi yaralandı. Olayla ilgili savcılık ve müfettişler de devreye girdi.

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NEDİM TÜRKMEN'E ULAŞILAMIYOR

Öte yandan acı haberlerin geldiği Kartalkaya'da Sözcü yazarı Nedim Türkmen'in de olduğu belirtildi. Türkmen ve ailesi'nin Grand Kartal Otel'de olduğu bilinirken sabah saatlerinden bu yana ulaşılmaması ise korkuttu.

Kartalkaya Kayak Merkezi Yangını Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Yangın güvenlik önlemleri yetersizdi
Havadan müdahalenin etkisi hakkında endişeliyim
Yangınla ilgili acil durum planlaması yapılmalı
Bu gibi durumlar için daha fazla kaynak ayrılmalı

Yangının restoran bölümünde çıktığı düşünülüyor.

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yangın Sözcü Gazetesi kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel
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