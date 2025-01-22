Kartalkaya'daki yangında o aileden 8 kişi ölmüştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği Gültekin ailesinin Kılıçarslan Mahallesi’ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, Bolu’nun tanınan avukatlarından Yüksel Gültekin, dünürü Eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner ile AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Habibe Güner ve acılı aile bireylerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki ziyaretinin ardından cenaze namazına katılmak üzere Kalıcı Konutlar Camii’ne hareket etti.

Erdoğan’a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir de eşlik etti.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Rabbim bizleri inşallah cennetinde de birlikte haşru cem eylesin. Canımız yandı, yüreğimiz yandı. Şu anda da bu görevi ifa etmenin gayreti içindeyiz. Rabbim inşallah ebedi alemde de birlikte bizleri haşru cem eylesin. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum."

76 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bolu Kartalkaya'da bulunan, Grand Kartal Otel'de dün gece saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştı. 12 katlı, dış cephesi ahşap kaplama olan otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı. Yarıyıl tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 civarında olduğu belirtilen ve 238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle 76 kişi yaşamını yitirmiş, 51 kişi ise yaralanmıştı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır